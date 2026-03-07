В средней полосе России заметили первых грачей-разведчиков

Ранее сообщалось, что городские воробьи начали набирать лишний вес. Многие птицы кормятся возле точек быстрого питания. Воробьи теперь способны переваривать быстрые углеводы из такой еды. Это ведёт к набору веса и негативно сказывается на здоровье пернатых. Изменение массы тела влияет на их гормональный фон и репродуктивные показатели.