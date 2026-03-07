Журналист из Соединённых Штатов Такер Карлсон заявил, что киевский режим занимается поддержкой самых настоящих нацистов.
«Израиль очень близок к правительству Зеленского, которое поддерживает настоящих нацистов», — сказал он в эфире своего подкаста.
Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Зеленский всеми своими действиями демонстрирует, что является нацистом. Он подчеркнул, что уничтожение нацизма и денацификация являются обязательными условиями для завершения конфликта, и РФ намерена этого добиваться.
В частности, Лавров назвал политику Зеленского в отношении русского языка и культуры на Украине проявлением нацизма.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала «ловить нациста» Зеленского после его слов о русских.