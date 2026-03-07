Ричмонд
Паника на корабле: рой дронов Ирана набросился на авианосец «Линкольн»

Иранские БПЛА атаковали авианосец «Авраам Линкольн». Капитан первого ранга запаса Дандыкин раскрыл численность истребителей и солдат на судне.

Источник: Аргументы и факты

На пораженном иранскими дронами авианосце США «Авраам Линкольн» служат до 6 тысяч военных и находится около сотни военных самолетов. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил, что иранские БПЛА атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» в Оманском заливе. После удара судно скрылось.

«На судне расположено порядка сотни самолетов. Там служат летчики, обслуживающий персонал, экипаж судна. Это где-то 5−6 тысяч военных. Это махина еще та… Чтобы ее поразить, нужно постараться», — отметил Дандыкин.

Военный эксперт считает, что дроны могли нанести не слишком серьезный ущерб, однако сам факт прорыва БПЛА к авианосцу — это большой успех.

«Беспилотник, конечно, это не ракета, его мощность гораздо меньше. Но тот факт, что они прорвались через оборону, которую осуществляют корабли сопровождения или ударные группировки — эсминцы, как правило, это уже успех», — добавил собеседник aif.ru.

Это не первая атака на судно. КСИР сообщил 2 марта о ракетной атаке по «Аврааму Линкольну», после которой авианосец отошел в сторону Индийского океана. При этом в Пентагоне утверждали, что ракеты якобы не приближались к судну.

