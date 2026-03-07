Иран атаковал здание в Бахрейне с офицерами Совета стран Персидского залива

По заявлению генсека Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасема аль-Будейви, иранская атака в Бахрейне была направлена на здание, в котором находились офицеры объединенного центра морских операций ССАГПЗ.
«В атакованном Ираном здании [в Бахрейне] размещались офицеры Военно-морских сил Катара, которые участвовали в работе объединенного центра морских операций ССАГПЗ», — передает слова аль-Будейви телеканал Sky News Arabia.
Джасем аль-Будейви назвал атаку Ирана враждебной и заявил, что она нарушает общепризнанные международные правовые нормы.
Как ранее информировало агентство IRIB, израильский десант, высадившийся в районе Наби-Шит, предпринял попытку использовать форму ливанской армии в целях маскировки, однако был обнаружен.
При этом в Генштабе Ирана накануне заявили, что США применили против Тегерана веонные арсеналы для Третьей мировой войны.