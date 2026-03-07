Ричмонд
В аэропортах Самары, Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели ограничения на полёты

В воздушных гаванях Самары, Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели временные ограничения на полёты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации и ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Ограничения касаются приёма и выпуска воздушных судов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — указано в сообщении Росавиации.

В ночь на 7 марта западная часть Тегерана подверглась интенсивным авиаударам со стороны Израиля и Соединённых Штатов. По данным очевидцев, мощные взрывы прогремели в районе международного аэропорта «Мехрабад», где вспыхнули сильные пожары. Информация о жертвах и масштабах разрушений пока уточняется.

