В аэропортах Самары, Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели ограничения на полёты

Ограничения касаются приёма и выпуска воздушных судов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — указано в сообщении Росавиации.
В ночь на 7 марта западная часть Тегерана подверглась интенсивным авиаударам со стороны Израиля и Соединённых Штатов. По данным очевидцев, мощные взрывы прогремели в районе международного аэропорта «Мехрабад», где вспыхнули сильные пожары. Информация о жертвах и масштабах разрушений пока уточняется.
