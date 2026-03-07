Психолог Ланг объяснил слова Губина о ненависти к себе

Ненависть к себе у популярного певца 90-х Андрея Губина может быть связана с синдромом отличника, сообщил в беседе с aif.ru психолог Сергей Ланг.
Напомним, музыкант в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал о своей жизни и здоровье. Губин заявил, что недоволен своей внешностью. В частности, из-за этого, по словам музыканта, он ушел со сцены.
«Причина ненависти к себе у Губина связана с его очень высокими требованиями к себе, некий синдром отличника. Такие люди часто критикуют себя, ругают, считают, что они недостаточно хороши для того, чтобы делать ту или иную работу. Губин верит в то, что он плохо выглядит и плохо себя чувствует. Когда человек долгое время живет с такими установками, он сам начинает в это верить», — пояснил специалист.
По словам психолога, плохое душевное самочувствие человека можно излечить, в том числе, с помощью трудотерапии. Ланг отметил, что Губин, вероятно, почувствовал бы себя лучше, если бы вернулся к творческой деятельности.
