Психолог Ланг объяснил слова Губина о ненависти к себе

«Причина ненависти к себе у Губина связана с его очень высокими требованиями к себе, некий синдром отличника. Такие люди часто критикуют себя, ругают, считают, что они недостаточно хороши для того, чтобы делать ту или иную работу. Губин верит в то, что он плохо выглядит и плохо себя чувствует. Когда человек долгое время живет с такими установками, он сам начинает в это верить», — пояснил специалист.