NBC News: Трамп в частных беседах обсуждал отправку войск США в Иран

Ранее Дональд Трамп высказался по ситуации вокруг Ирана. Он заявил, что США открыты для помощи от других стран в борьбе с беспилотниками. Однако американский лидер отметил, что не рассматривает текущую ситуацию как кризисную для Вашингтона.