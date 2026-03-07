NBC News: Трамп в частных беседах обсуждал отправку войск США в Иран

Президент США Дональд Трамп в частных беседах с помощниками и представителями республиканской партии обсуждал возможность проведения наземной операции в Иране. Об этом сообщает NBC News.
Обсуждения по поводу военной операции сосредотачивались на идее отправки небольшого военного контингента США для выполнения стратегических задач. Телеканал отмечает, что Трамп пока не отдавал распоряжений по этому вопросу.
Ранее Дональд Трамп высказался по ситуации вокруг Ирана. Он заявил, что США открыты для помощи от других стран в борьбе с беспилотниками. Однако американский лидер отметил, что не рассматривает текущую ситуацию как кризисную для Вашингтона.