NBC: Трамп 7 марта встретит тела погибших в ходе операции в Иране военных

«Ожидается, что завтра [в субботу] Трамп посетит церемонию торжественной встречи тел шести американских военнослужащих, погибших в ходе операции “Эпическая ярость”, — говорится в сообщении.
Согласно графику Трампа, он отправится на базу из своей резиденции во Флориде. Туда глава Белого дома вылетел в пятницу на борту президентского самолета из Вашингтона.
Ранее в Центральном командовании США сообщили, что число погибших американских военных в ходе операции против Ирана увеличилось до шести. Также были найдены тела двух военнослужащих, которые числились пропавшими без вести.
При этом КСИР называет цифру около 560 военнослужащих США, которые погибли или получили ранения в результате атак иранских вооруженных сил по американским военным базам.