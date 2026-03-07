Ричмонд
В Институте языкознания РАН назвали самые распространенные языки в России

РИА Новости: самым распространенным после русского языка является татарский.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Помимо русского самыми распространенными языками на территории России являются татарский, чеченский и украинский языки, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.

«Это прежде всего татарский язык (примерно 4,3 миллиона носителей). Более одного миллиона носителей у чеченского (1,3 миллиона), украинского (более 1,1 миллиона), башкирского (1,1 миллион), чувашского (более одного миллиона) языков», — сказала Казакевич.

Она отметила, что в топ также входит аварский язык, у которого более 900 тысяч носителей, армянский (около 660 тысяч) и кабардино-черкесский (более 515 тысяч).