В Минобрнауки назвали три предмета, которые станут обязательными для всех вузов

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский сообщил, что для всех студентов введут три обязательных предмета: философию, историю России и основы российской государственности. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Мы будем выходить на единые требования к содержанию “Философии”. И таким образом будет сформировано ядро, которое мы на данном этапе видим в составе из трёх предметов: “История России”, “Философия” и “Основы российской государственности”, — отметил Могилевский.

Заместитель министра уточнил, что, хотя содержание курсов не должно дублироваться, наличие междисциплинарных связей неизбежно в силу их общего научного и мировоззренческого основания.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки подготовить и направить в вузы рекомендации, призванные обеспечить благоприятные условия для обучения женщин, родивших ребёнка во время учёбы. Согласно тексту, Минобрнауки предстоит разработать рекомендации для высших учебных заведений, которые помогут скорректировать образовательный процесс с учётом потребностей молодых матерей. В поручении подчёркивается необходимость создания среды, позволяющей студенткам совмещать уход за ребёнком и получение образования без излишних барьеров. Срок исполнения — 1 сентября 2026 года.

