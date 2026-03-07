В Минобрнауки назвали три предмета, которые станут обязательными для всех вузов

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки подготовить и направить в вузы рекомендации, призванные обеспечить благоприятные условия для обучения женщин, родивших ребёнка во время учёбы. Согласно тексту, Минобрнауки предстоит разработать рекомендации для высших учебных заведений, которые помогут скорректировать образовательный процесс с учётом потребностей молодых матерей. В поручении подчёркивается необходимость создания среды, позволяющей студенткам совмещать уход за ребёнком и получение образования без излишних барьеров. Срок исполнения — 1 сентября 2026 года.