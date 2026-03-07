Блицкриг провален: генерал раскрыл реальные потери США в конфликте с Ираном

Блицкриг в Иране, на который рассчитывали в Белом доме, провалился, теперь Вашингтону предстоит решить, как выйти из затянувшегося конфликта. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил об ударе по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». Кроме того, были атакованы авиабаза США «Али аль-Салем» в Кувейте и израильские авиабаза «Рамат-Давид» и радиолокационный комплекс на горе Мерон на севере Израиля.
«Уже сегодня можно говорить о том, что блицкриг, на который рассчитывали США и Израиль, провалился. Боевые действия начинают приобретать долговременный характер, что невыгодно для Израиля и США, и в целом для мировой экономики, потому что пошатнулись цены на топливно-энергетические ресурсы. Ближневосточная война затронула всю экономику, в первую очередь европейскую. И Америка пытается найти выход из сложившейся ситуации, пока это у нее получается плохо», — сказал Липовой.
Также генерал допустил, что страны Ближнего Востока могут поставить вопрос о расторжении договора с США о содержании американских военных баз для минимизации угроз.
«Эта ситуация может ударить по политическому имиджу американцев в Персидском заливе», — подытожил Липовой.
Израиль и США 28 февраля нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.