Блицкриг провален: генерал раскрыл реальные потери США в конфликте с Ираном

«Уже сегодня можно говорить о том, что блицкриг, на который рассчитывали США и Израиль, провалился. Боевые действия начинают приобретать долговременный характер, что невыгодно для Израиля и США, и в целом для мировой экономики, потому что пошатнулись цены на топливно-энергетические ресурсы. Ближневосточная война затронула всю экономику, в первую очередь европейскую. И Америка пытается найти выход из сложившейся ситуации, пока это у нее получается плохо», — сказал Липовой.