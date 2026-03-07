Удар с небес: трехтонные бомбы заживо похоронили боевиков НАТО в Лимане

Российские военные наносят удары ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Красном Лимане, в первую очередь — по подземным коммуникациям и старым постройкам. Об этом aif.ru сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее в Сети появились кадры ударов трехтонных бомб по местам скопления боевиков ВСУ в Красном Лимане.
«Да, ФАБами сейчас действительно активно пользуются, потому что противник прячется в старых постройках в промзонах и под землей. Чтобы разбить такие сооружения, нужны серьезные аргументы в виде ФАБов. Промзону достаточно тяжело разрушить, как и подвальные и подземные коммуникации», — пояснил Гагин.
В боях в Красном Лимане со стороны противника воюют как регулярные части, так и боевики теробороны, а также иностранные наемники, добавил собеседник aif.ru.
«Использование ФАБов можно также объяснить тем, что сейчас в зоне СВО распутица, технике тяжело передвигаться. Авиация и беспилотные системы играют сейчас важную роль. Более того, так мы бережем личный состав и штурмовиков. Пехотинцы пойдут, когда позиции противника будут обработаны артиллерией и авиацией», — подытожил Гагин.