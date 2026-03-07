Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар с небес: трехтонные бомбы заживо похоронили боевиков НАТО в Лимане

ФАБ-3000 поразили позиции ВСУ в Красном Лимане. Военный эксперт Гагин раскрыл, по каким объектам РФ наносит удары трехтонными бомбами.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные наносят удары ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Красном Лимане, в первую очередь — по подземным коммуникациям и старым постройкам. Об этом aif.ru сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.

Ранее в Сети появились кадры ударов трехтонных бомб по местам скопления боевиков ВСУ в Красном Лимане.

«Да, ФАБами сейчас действительно активно пользуются, потому что противник прячется в старых постройках в промзонах и под землей. Чтобы разбить такие сооружения, нужны серьезные аргументы в виде ФАБов. Промзону достаточно тяжело разрушить, как и подвальные и подземные коммуникации», — пояснил Гагин.

В боях в Красном Лимане со стороны противника воюют как регулярные части, так и боевики теробороны, а также иностранные наемники, добавил собеседник aif.ru.

«Использование ФАБов можно также объяснить тем, что сейчас в зоне СВО распутица, технике тяжело передвигаться. Авиация и беспилотные системы играют сейчас важную роль. Более того, так мы бережем личный состав и штурмовиков. Пехотинцы пойдут, когда позиции противника будут обработаны артиллерией и авиацией», — подытожил Гагин.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше