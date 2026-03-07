Под Одессой разбомбили шпионскую базу НАТО: главная новость СВО 7 марта

Российские беспилотники «Герань» ударили по важным для ВСУ объектам в небольшом курортном поселке Затока Одесской области. Населенный пункт в военных целях активно используют не только украинские боевики, но и западные специалисты НАТО.
Военные эксперты в разговоре с aif.ru рассказали, что украинские боевики прячут в Затоке.
Напомним, вечером 5 марта и ночью 6 марта ВКС и ракетные войска нанесли удары по объектам ВСУ на Украине. В частности, «Герани» настигли украинские позиции в Харьковской, Сумской областях, возле Кривого Рога, в одесском поселке Затока.
Последний является одним из самых популярных и протяженных курортов в Одесской области. В 2021 году там проживало порядка 1900 человек. Но сейчас поселок превратился в пристанище наемников, боевиков ВСУ и специалистов НАТО.
Поселок Затока является излюбленным у ВСУ местом для транспортировки поставок военной техники из Румынии. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что именно там находится «главный мост НАТО», который постоянно попадает под удар.
«Затока — это транспортное направление из Румынии внутрь Украины. Там есть железнодорожный и автомобильный мосты. Полагаю, что целью этого удара были склады с беспилотными летательными аппаратами, возможно, с безэкипажными катерами, а также системы управления. Кроме того, под удар, вероятно, попала логистика, маршруты по поставке боеприпасов и другой техники, которые идут из Румынии», — пояснил эксперт.
Там же свои позиции развернули украинские морпехи. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что некогда курортный поселок ВСУ превратили в настоящую пиратскую базу.
«Одесский поселок Затока киевский режим превратил в современную пиратскую базу. Там сосредоточены спецподразделения военно-морского флота Украины, осуществляющие террористические атаки на Крым и Новороссийские порты. Из Затоки осуществляется запуск начиненных осколочно-фугасными зарядами безэкипажных катеров», — пояснил Олег Иванников.
Рядом с ними испытательный полигон развернули специалисты из НАТО, тестирующие свое шпионское оборудование.
«Для специалистов из НАТО, в частности из Великобритании, этот поселок стал испытательным полигоном современных видов вооружения и различных спецсредств. Речь, в том числе, идет о безэкипажных необитаемых подводных аппаратах, которыми английские специалисты буквально шпигуют черноморскую акваторию с целью контроля и получения информации о надводной и подводной обстановке», — отметил Иванников.
По словам Иванникова, полученные данные отправляются прямиком в разведывательный центр Североатлантического альянса.
Ранее стало известно, что под Одессой взорвался и сгорел тайный груз.