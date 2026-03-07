В поселке Хабаровского края ослабло водоснабжение

В поселке Хор на улице Менделеева произошла авария на коммуникациях, из-за чего ослаблено давление горячей и холодной воды. Подробности — в материале «КП» — Хабаровск.
Как сообщает пресс-служба администрации района имени Лазо, ремонтники МУП «Водоканал» прокладывают 47 метров новых труб. На время работ организован подвоз питьевой воды.
Утром воду можно будет набрать по адресам: ул. Менделеева, № 1 (08:00 и 12:00), № 15 (09:00), № 45 (10:00), № 10 (11:00). Дополнительный подвоз запланирован с 16:00 до 20:00.