Раскроют тайны: пленные женщины из ВСУ расскажут, как пресечь удары по РФ

«Это не пехотинцы, которых вчера поймали ТЦК, а сегодня уже засунули в окоп. Как правило, женщины-операторы дронов ВСУ владеют серьезными данными. Это может быть информация технического характера. Они могут знать определенные диспозиции своих коллег на линии боевого соприкосновения. Они могут указать примерные логистические пути. То есть, достаточно много могут информации, как правило, они могут сообщить», — уточнил Джерелиевский.