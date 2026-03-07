Раскроют тайны: пленные женщины из ВСУ расскажут, как пресечь удары по РФ

В районе Купянска ударом российских военных уничтожен женский расчёт операторов дронов и связисток ВСУ. Как отмечают эксперты, украинки-военнослужащие все чаще стараются сдаться в плен, чтобы спасти свои жизни. Что ждет в плену женщин операторов дронов ВСУ, aif.ru рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Если будет установлено, что такие женщины-операторы дронов причастны к преступлениям против мирного населения и российских военнослужащих, то они ответят за них по закону», — объяснил он.
Военный эксперт объяснил, что женщины-операторы дронов могут обладать ценной информацией.
«Это не пехотинцы, которых вчера поймали ТЦК, а сегодня уже засунули в окоп. Как правило, женщины-операторы дронов ВСУ владеют серьезными данными. Это может быть информация технического характера. Они могут знать определенные диспозиции своих коллег на линии боевого соприкосновения. Они могут указать примерные логистические пути. То есть, достаточно много могут информации, как правило, они могут сообщить», — уточнил Джерелиевский.
Ранее эксперт объяснил, что женщину-операторы дронов ВСу убивают за призовые баллы.