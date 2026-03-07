Российские военнослужащие обнаружили подземный город из пулемётных точек, построенный Вооружёнными силами Украины, рассказал командир штурмового взвода с позывным Спартак.
Объект украинских войск находился в лесополосе неподалёку от населённого пункта Графское в Харьковской области. Его выявили штурмовики 82-го мотострелкового полка шестой гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Север».
«Начали осматриваться, там было очень много скрытых пулемётных точек под землёй. Обычный лес сверху, а оказывается целый город под землёй», — сказал командир, его слова приводит Минобороны РФ.
Военнослужащий отметил, что с помощью сети окопов противник планировал застать российских бойцов «врасплох». Кроме того, многие дома в населённом пункте были соединены подземными тоннелями. Штурмовики РФ их выявили и «обрезали пути» украинским войскам.
«Нам очень сильно помогло, что они не смогли вовремя уйти, передать информацию следующим подразделениям, и произведена была успешная зачистка данного участка. Задача выполнена», — заявил Спартак.
Напомним, в феврале в Минобороны РФ рассказали, что российские военные установили контроль над населённым пунктом Графское в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.