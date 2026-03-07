Врач Феофанова предупредила, что детокс-программы могут быть небезопасны

«При неправильном применении или наличии хронических заболеваний детокс-программы могут быть небезопасными для здоровья. “Чистить” организм к весне, лету, зиме, осени, праздникам, после праздников не нужно. В организме человека находятся все нужные и эффективные системы детоксикации: печень, почки, кишечник, легкие и кожа», — сказала Феофанова.