Мема: ядерное оружие в Финляндии приведет к войне с Россией

Размещение ядерного оружия в Финляндии может привести к конфликту с Россией. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Россия будет вынуждена начать военную операцию против Финляндии, если правительство страны в какой-либо момент разместит там ядерное оружие третьей страны», — написал политик в социальной сети X.
Мема выразил решительный протест против этой идеи. Он добавил, что его партия продолжит защищать нейтралитет. Политик назвал ситуацию с возможным размещением ядерного оружия в Финляндии крайне опасной.
Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле ознакомились с заявлением Финляндии о планах отменить запрет на размещение ядерного оружия. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные действия увеличивают уязвимость финской стороны.