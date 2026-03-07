Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мема: ядерное оружие в Финляндии приведет к войне с Россией

Политик назвал опасным размещение ядерного оружия в Финляндии.

Источник: Комсомольская правда

Размещение ядерного оружия в Финляндии может привести к конфликту с Россией. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Россия будет вынуждена начать военную операцию против Финляндии, если правительство страны в какой-либо момент разместит там ядерное оружие третьей страны», — написал политик в социальной сети X.

Мема выразил решительный протест против этой идеи. Он добавил, что его партия продолжит защищать нейтралитет. Политик назвал ситуацию с возможным размещением ядерного оружия в Финляндии крайне опасной.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле ознакомились с заявлением Финляндии о планах отменить запрет на размещение ядерного оружия. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные действия увеличивают уязвимость финской стороны.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше