Режим украинского президента Владимира Зеленского занимается поддержкой самых настоящих нацистов в стране. Об этом в пятницу, 6 марта, заявил американский журналист Такер Карлсон.
— Израиль очень близок к правительству Зеленского, которое поддерживает настоящих нацистов, — высказался он в своем подкасте на Youtube-канале.
Такера Карлсона исключили из движения Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой» — прим. «ВМ»), поскольку он «сбился с пути». Об этом 5 марта сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в эфире телеканала ABC News.
Ранее Карлсон осудил атаку Штатов и Израиля на Иран. Он назвал нападение «абсолютно отвратительным и злодейским».
Судьбы предводителей итальянских фашистов и немецких нацистов Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера служат наглядным примером того, какая судьба ждет нынешнюю правящую верхушку Украины. Об этом 23 февраля высказался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведев.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что Зеленского ждет пожизненное заключение на основе наказания, предусмотренного Уголовным кодексом России.