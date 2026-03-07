Лейтенант полиции Виктория Курская отбуксировала автомобиль жительнице Приморья

Инцидент произошел вечером, когда Виктория Курская возвращалась с вызова в отдел полиции. На обочине дороги она заметила машину с включенной аварийной сигнализацией и взволнованную женщину рядом. Несмотря на то, что это не входило в ее обязанности, лейтенант остановилась, чтобы узнать, нужна ли помощь.