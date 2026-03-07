Лейтенант полиции Виктория Курская отбуксировала автомобиль жительнице Приморья

В Приморском крае старший лейтенант полиции Виктория Курская проявила неравнодушие, оказав помощь женщине с неисправным автомобилем. Она получила благодарность за оперативное вмешательство. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Инцидент произошел вечером, когда Виктория Курская возвращалась с вызова в отдел полиции. На обочине дороги она заметила машину с включенной аварийной сигнализацией и взволнованную женщину рядом. Несмотря на то, что это не входило в ее обязанности, лейтенант остановилась, чтобы узнать, нужна ли помощь.
Водитель рассказала, что во время движения у автомобиля отказали педали газа и тормоза, а в салоне появился запах гари, напоминающий горение проводки.
«Женщина остановила машину, но не могла устранить поломку. Виктория Курская осмотрела автомобиль, почувствовала запах жженой пластмассы и решила не запускать двигатель, чтобы избежать короткого замыкания», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Сотрудник полиции предложил помощь — лейтенант закрепила буксировочный трос и, разъяснив правила буксировки, сопроводила автомобиль до гаража. После того как транспортное средство было безопасно помещено в гараж, Виктория Курская продолжила выполнять служебные обязанности.