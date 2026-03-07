Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области снят восьмичасовой режим беспилотной опасности

7 марта в Волгограде и области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку начало МЧС России.

7 марта в Волгограде и области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку начало МЧС России с помощью смс-сообщений и ведомственного приложения.

— Внимание! Отбой беспилотной опасности с 05:43 07.03.2026. Тел.: 112, — говорится в оповещениях.

Теперь жители и гости региона могут безопасно находиться на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Отметим, режим опасности по БПЛА был введён в Волгоградской области 6 марта в 21:57 и без малого продержался восемь часов. Кроме того, в 23:15 Росавиация ввела ограничения на использование воздушного пространства региона гражданскими судами. Аэропорту Волгограда было предписано остановить приём и отправление самолётов.

Фото из архива ИА «Высота 102».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше