Ушла к цыганам: что известно о странной пропаже лысой девушки под Псковом

С приходом весны участились не только странные пропажи людей в российских регионах, но и случаи с обнаружением «потеряшек» в необычных местах. Пропавшая в Псковской области 18-летняя Лия Сапроненко спустя несколько дней после пропажи сообщила родным, что жива и здорова, но ее местонахождение осталось загадкой.
Родные считают, что она находится в цыганском таборе. Что известно о ее пропаже и куда исчезла еще одна женщина из Пермского края — в материале aif.ru.
Приютили цыгане.
2 марта 18-летняя Лия вышла из дома в Острове Псковской области и пропала. Город, в котором живет девушка, небольшой. Население — около 20 тысяч человек, поэтому ее бесследное исчезновение сразу вызвало беспокойство даже обычных знакомых и соседей.
Известно было немного: в день пропажи она была одета в коричневую куртку, серые джинсы, коричневые ботинки. Однако были и необычные приметы. Так, рост девушки, по информации с ориентировки, около 180 сантиметров.
Внимание привлекло и то, что перед пропажей Лия постриглась налысо. На фото с ориентировки, однако, была девушка с длинными русыми волосами.
Местные жители после известия о пропаже Лии начали быстро распространять ориентировки. Спустя четыре дня девушка вышла на связь с родными, рассказала, что жива и здорова, искать ее не надо, но свое местонахождение оставила в тайне.
«Она пожелала, чтобы мы не знали, где она. Но главное, что она жива и здорова. Захотела полной самостоятельности… Хотя она и так самостоятельной была. Предположительно, она снова находится в цыганском таборе», — сообщил aif.ru знакомый девушки Максим.
Он добавил, что цыгане уже не в первый раз приютили Лию. Почему она сбегает от родных именно туда — пока не известно.
«Называет себя бандиткой».
Скрывающаяся от родных Лия саму себя в социальных сетях называет бандиткой. Девушка указала это после своих имени и фамилии в одной из социальных сетей.
Глаза девушка прячет за маской с темными очками, а в статусе указано: «любовь навечно». Стала ли любовь причиной внезапного рвения Лии к самостоятельности — неизвестно.
Пользователи также обратили внимание на то, что девушка ведет довольно скрытный образ жизни, видимо, пытаясь спрятаться не только от родных, но и от всех остальных.
Пропала по пути в Сочи.
Не менее странной остается пропажа и 27-летней жительницы Перми Людмилы Силиной. Она перестала выходить на связь с родными 26 февраля. А после этого ее заметили в придорожном кафе в Казани.
В истории Людмилы, как и в случае с Лией, больше вопросов, чем ответов. Известно, что Людмила вышла из дома в Индустриальном районе Перми 26 февраля и пропала.
В тот день на ней были розовая вязаная шапка, двухсторонний пуховик (с одной стороны черный, с другой — бежевый), бежевая кофта, черная юбка, черные ботинки. С собой женщина взяла небольшую бежевую сумку.
Спустя два дня ее заметили дальнобойщики, они же рассказали, что девушка направляется в сторону Сочи. Пока одни знакомые Людмилы недоумевают, зачем она поехала в сторону юга автостопом, другие экстренно создали чат по ее поиску. Там же появилась информация, что Людмилу заметили возле придорожного кафе в Казани 28 февраля.
«Поиски перешли в Краснодарский край, Ростовскую область, потому что есть подтвержденная информация, что она двигается в сторону Сочи. Поэтому в Перми мы ее сейчас не ищем, информация распространяется в других регионах», — сообщила aif.ru руководитель поискового отряда им. Ирины Бухановой Ксения Котова.
Руководитель поискового отряда добавила, что сейчас нет информации о том, пропадала ли Людмила ранее.
Сменила имя, оставила дома телефон и карты.
Некоторые пользователи сети отметили, что нет ничего плохого в том, что девушка пытается доехать до Сочи. Однако друзья продолжают бить тревогу из-за ряда странных фактов, связанных с пропажей.
Незадолго до исчезновения Людмила удалила все фото из социальных сетей, а также поменяла имя. Знакомые утверждают, что она может представляться не только Людмилой Силиной, но и Эльмирой Трушковой.
«Ни телефона, ни банковских карт у нее с собой не было», — добавили ее друзья.
Кроме того, в день пропажи — 26 февраля — женщина получила в одной из социальных сетей странный подарок от анонимного пользователя. На картинке изображена подарочная коробка с бантом и надпись «новая нервная система».
Сама Людмила в последнее время увлеклась психологией и изучением различных духовных практик. Ее поиски продолжаются.
