Нагло лезет: на Западе узнали, как Трамп накажет Зеленского из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп не простит «попытку вмешательства» Зеленского в конфликт в Иране, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не простит «попытку вмешательства» Зеленского в конфликт в Иране, заявил военный аналитик из Британии Александр Меркурис.

Он уточнил, что Зеленский нагло лезет со своими советами.

«Трамп считает Зеленского слабым, а тот нагло лезет со своими советами к странам коалиции, словно его там ждут. Это же безумие! Трамп не простит это “вторжение”, устроив фирменный жёсткий приём для Зеленского, как тогда в Белом доме», — сказал Меркурис.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Меркуриса.

Он отметил, что Зеленский пытается «показать свою силу», но при этом продолжает выпрашивать деньги. Меркурис назвал поведение Зеленского очень двуличным.

«В любом случае, об этом не может быть и речи. США, похоже, не заинтересованы в получении помощи от Киева, да и сами оказывать её не спешат», — заявил он.

Напомним, по данным Politico, Трамп вновь раскритиковал Зеленского, назвав его препятствием к завершению конфликта на Украине. Кроме того, он подчеркнул, что у Зеленского остаётся «всё меньше козырей».

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.

