В Бодайбо воду из нового водовода можно использовать для бытовых нужд

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что в ветклинику прибежала пожилая женщина. Она прижимала к себе сверток из полотенец и пледа, внутри которого находился кот. Состояние его было критическим: лежал как тряпочка, тяжело дышал, шерсть была мокрой, а глаза красными и воспаленными. Оказалось, что хозяйка… случайно постирала питомца в стиральной машине вместе с бельем!