В Бодайбо воду из нового водовода можно использовать для бытовых нужд

В Бодайбо после коммунальной аварии восстановили холодное водоснабжение в 99 жилых домах. Среди них 34 многоквартирных дома, 44 дома блокированной застройки и 21 частный дом. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, там живут 1008 человек, из них 261 ребенок.
Накануне, 6 марта, в городе запустили дополнительный водовод. Это ускорило подачу воды в дома. Новую трубу продезинфицировали, теперь воду можно использовать без ограничений для бытовых нужд. Специалисты продолжают ремонтировать внутридомовые сети, готовят магистрали к подаче воды и восстанавливают канализацию.
На 7 марта запланировано подключить еще 16 домов и вернуть канализацию в трех. Ситуация остается на контроле. В городе работают бригады из других муниципалитетов. Пока дополнительная помощь не требуется, но при необходимости ее готовы оказать.
