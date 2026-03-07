ДВФУ единственным на Дальнем Востоке вошёл в сотню лучших вузов страны

Составители рейтинга оценивали условия для получения образования в ведущих высших учебных заведениях страны, уровень востребованности выпускников того или иного вуза и уровень научно-исследовательской деятельности. По этим показателям ДВФУ стал единственным дальневосточным вузом, вошедшим в сотню лучших учебных заведений высшей школы страны.