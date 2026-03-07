Ричмонд
ДВФУ единственным на Дальнем Востоке вошёл в сотню лучших вузов страны

В локальном рейтинге дальневосточных вузов лидером стал медуниверситет из Владивостока.

Дальневосточный федеральный университет вошёл в первую тридцатку лучших образовательных учреждений России по версии рейтинговой группы RAEX. Рейтинг вузов составляют с 2014 года.

По итогам 2025 года ДВФУ занял 25 место в стране, по сравнению с 2024 годом итоговая позиция вуза осталась без изменения.

Составители рейтинга оценивали условия для получения образования в ведущих высших учебных заведениях страны, уровень востребованности выпускников того или иного вуза и уровень научно-исследовательской деятельности. По этим показателям ДВФУ стал единственным дальневосточным вузом, вошедшим в сотню лучших учебных заведений высшей школы страны.

Возглавляет рейтинг Московский государственный университет. По уровню востребованности выпускников МГУ уступил только МФТИ им. Баумана.

В локальном рейтинге вузов Дальневосточного федерального округа лидирует Тихоокеанский государственный медицинский университет. В десятке лучших учебных заведений региона оказались Морской государственный университет им. Невельского и Владивостокский государственный университет — они расположились на 8 и 10 позициях соответственно.