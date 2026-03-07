В Хабаровском крае названа «Женщина года»

Самое почётное региональное звание «Женщина года» присвоено Марине Александровне Эльтун — учительнице начальных классов и родного нанайского языка из школы села Бельго Комсомольского района. За 41 год работы в школе она стала настоящим авторитетом в сохранении и передаче нанайского языка и культуры.