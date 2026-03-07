В Хабаровском крае названа «Женщина года»

В числе награждённых оказались медики, педагоги, деятели культуры, социальные работники, общественницы и предпринимательницы.
Самое почётное региональное звание «Женщина года» присвоено Марине Александровне Эльтун — учительнице начальных классов и родного нанайского языка из школы села Бельго Комсомольского района. За 41 год работы в школе она стала настоящим авторитетом в сохранении и передаче нанайского языка и культуры.
«Марина Эльтун — автор учебника нанайского языка для пятого класса, победительница всероссийского конкурса “Лучший учитель родного языка России”, почётный работник общего образования Российской Федерации. При этом она воспитала четверых детей и остаётся активной многодетной мамой», — отметил губернатор.
Также высокой государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — удостоена Наталья Болоняева, главный врач консультативно-диагностического центра «Вивея», кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения с 46-летним стажем. Медалью ордена «Родительская слава» награждены супруги Валентина Леонидовна и Игорь Анатольевич Курдюмовы из посёлка Эльбан Амурского района — за примерное воспитание детей и укрепление института семьи в регионе.