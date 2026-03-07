Самолеты ВВС Польши поднялись в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине

Оперативное командование родов вооруженных сил Польши проинформировало о действиях авиации в связи с якобы наблюдаемой военной активности России на Украине.
В ведомстве отметили, что принято решение поднять в воздух дежурные военные самолеты ВВС государства.
«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — говорится в сообщении в соцсети X.
Кроме того, системы ПВО и радиолокационной разведки на территории страны приведены в состояние готовности. Принятые меры призваны обеспечить безопасность на территории, граничащей с так называемыми «уязвимыми районами».
Как писал сайт KP.RU, в Киеве в ночь на 7 марта в четвертый раз прогремели взрывы. Каждый раз они звучали на фоне объявленной воздушной тревоги.
Напомним, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предупредил, что киевский режим может пойти на провокацию на территории Украины или Европы. По его словам, цель таких действий — вернуть внимание, которое ослабло на фоне конфликта на Ближнем Востоке.