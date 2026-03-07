Из британских магазинов пропало вино Макаревича

Вина, выпускаемые винодельней Einat Winery, связанной с музыкантом Андреем Макаревичем*, больше не представлены в ассортименте винных бутиков Великобритании.
Виноград для продукции этой винодельни выращивается на территориях Западного берега реки Иордан, которые находятся под контролем Израиля. В Великобритании вина Einat Winery продавались в лондонском бутике Hedonism Wines, принадлежащем предпринимателю Евгению Чичваркину*, а также в интернет-магазине Grapey.
В каталоге Hedonism Wines ранее можно было найти несколько позиций, в том числе красные сухие бленды под названиями 4 Cats урожая 2019 года и 3 Other Cats 2020 года. Сейчас эти вина отсутствуют в продаже на сайте бутика.
Ранее стало известно, что Макаревич продает в Израиле вино по 600 долларов за бутылку со своим автографом. Он приобрел винодельню и виноградники более двух лет назад.
* Физическое лицо, внесённое в РФ в список иностранных агентов.