Корь вернулась на Дальний Восток

В Хабаровском крае зарегистрировано 54 случая заболевания корью, все пациенты либо не были вакцинированы, либо вакцинация была проведена с нарушениями, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Ранее стало известно о выявлении больного корью студента Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске. В одном из корпусов вуза введен масочный режим, маски стали обязательными для студентов, преподавателей и сотрудников университета.

Управление Роспотребнадзора подтвердило, что в начале марта 2026 года в регионе зафиксирован рост заболеваемости корью. С начала года зарегистрировано 49 лабораторных подтверждения заболевания, из которых 38 случаев выявлены среди детей. Заражения фиксировались в Хабаровске и Хабаровском районе.

В ведомстве подчеркнули, что увеличение числа больных связано с отказом граждан от прививок.