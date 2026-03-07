Корь вернулась на Дальний Восток

Ранее стало известно о выявлении больного корью студента Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске. В одном из корпусов вуза введен масочный режим, маски стали обязательными для студентов, преподавателей и сотрудников университета.
Управление Роспотребнадзора подтвердило, что в начале марта 2026 года в регионе зафиксирован рост заболеваемости корью. С начала года зарегистрировано 49 лабораторных подтверждения заболевания, из которых 38 случаев выявлены среди детей. Заражения фиксировались в Хабаровске и Хабаровском районе.
В ведомстве подчеркнули, что увеличение числа больных связано с отказом граждан от прививок.