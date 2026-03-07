Во Владивостоке сотни рыбаков вышли на лед, несмотря на запрет

И это несмотря на то, что выход на лед на юге Приморья запрещен. Инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России региона совместно с административной комиссией провели профилактический рейд среди любителей зимней рыбалки в северной части Амурского залива, сообщает сайт ведомства.
Повышение дневных температур и сильные ветры привели к образованию трещин в массиве припайного льда в акваториях Приморского края. Выход на лед становится все опаснее.
В ходе мероприятия сотрудники МЧС провели 40 бесед, охватив 300 человек. Рыбакам напомнили о действующих ограничениях и мерах административной ответственности за их нарушение.
— В ходе бесед мы разъясняли, что выход на лед с 28 февраля запрещен, а выезд на автомобиле — тем более. За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, — сообщила государственный инспектор центра ГИМС Главного управления МЧС России по Приморскому краю Наталья Матвеева.
Сотрудница ведомства также предупредила об ухудшении ледовой обстановки в связи с прогнозируемым потеплением.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю напоминает, что крайне опасно выходить на тонкий лед. Нельзя приближаться к промоинам, трещинам и прорубям. В Приморье действует постоянный запрет выезда на лед транспорта. Само собой разумеется, на льду не должно быть детей без сопровождения взрослых.