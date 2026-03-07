Во Владивостоке сотни рыбаков вышли на лед, несмотря на запрет

Главное управление МЧС России по Приморскому краю напоминает, что крайне опасно выходить на тонкий лед. Нельзя приближаться к промоинам, трещинам и прорубям. В Приморье действует постоянный запрет выезда на лед транспорта. Само собой разумеется, на льду не должно быть детей без сопровождения взрослых.