Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке сотни рыбаков вышли на лед, несмотря на запрет

Стартовавшие длинные выходные многие владивостокцы решили посвятить подледной ловле рыбы.

Источник: ГУ МЧС России по Приморскому краю

И это несмотря на то, что выход на лед на юге Приморья запрещен. Инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России региона совместно с административной комиссией провели профилактический рейд среди любителей зимней рыбалки в северной части Амурского залива, сообщает сайт ведомства.

Повышение дневных температур и сильные ветры привели к образованию трещин в массиве припайного льда в акваториях Приморского края. Выход на лед становится все опаснее.

В ходе мероприятия сотрудники МЧС провели 40 бесед, охватив 300 человек. Рыбакам напомнили о действующих ограничениях и мерах административной ответственности за их нарушение.

— В ходе бесед мы разъясняли, что выход на лед с 28 февраля запрещен, а выезд на автомобиле — тем более. За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, — сообщила государственный инспектор центра ГИМС Главного управления МЧС России по Приморскому краю Наталья Матвеева.

Сотрудница ведомства также предупредила об ухудшении ледовой обстановки в связи с прогнозируемым потеплением.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю напоминает, что крайне опасно выходить на тонкий лед. Нельзя приближаться к промоинам, трещинам и прорубям. В Приморье действует постоянный запрет выезда на лед транспорта. Само собой разумеется, на льду не должно быть детей без сопровождения взрослых.