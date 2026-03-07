Во Владивостоке памятник Солженицыну уберут из центра города

Сейчас памятник находится в центре города на Корабельной набережной. Новым местом размещения станет сквер Веры и Надежды на улице Овчинникова. Монумент разместиться рядом с памятным знаком жертвам политических репрессий.
Бронзовая скульптура за авторством скульптора Петра Чегодаева была установлена в сентябре 2015 года на Корабельной набережной напротив подводной лодки «С-56» и памятника приморцам, погибших в Великой Отечественной войне. Инициатива по установки памятника шла от мэрии города.
Фигура создана на деньги спонсоров в память о пребывании во Владивостоке писателя, публициста, общественного и политического деятеля, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына. Писатель вернулся в России после иммиграции как раз через Владивосток. На Корабельной набережной столицы края состоялся митинг-встреча.
Однако позже отношение к писателю стало радикально меняться. Например, на него периодически вешали таблички с нелицеприятными надписями. А в 2023 году был даже подан иск в суд с требованием убрать монумент с места, которое у горожан и гостей Владивостока ассоциируется с памятью героям войны. В иске суд тогда отказал, но напряженность в отношении памятника сохранилась. В итоге мэрия решила убрать источник раздражения из центра города.