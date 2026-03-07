Ричмонд
Во Владивостоке памятник Солженицыну уберут из центра города

Администрация столицы Приморского края приняла решение перенести памятник писателю Александру Солженицыну. По данным портала госзакупок, мэрия уже определила подрядчика для выполнения этих работ. Победитель выполнит работу за 201 тысячу рублей. Перенос должен быть осуществлен до 2 июля 2026 года, сообщает контент-партнер «РГ» ИА PrimaMedia.

Источник: Российская газета

Сейчас памятник находится в центре города на Корабельной набережной. Новым местом размещения станет сквер Веры и Надежды на улице Овчинникова. Монумент разместиться рядом с памятным знаком жертвам политических репрессий.

Бронзовая скульптура за авторством скульптора Петра Чегодаева была установлена в сентябре 2015 года на Корабельной набережной напротив подводной лодки «С-56» и памятника приморцам, погибших в Великой Отечественной войне. Инициатива по установки памятника шла от мэрии города.

Фигура создана на деньги спонсоров в память о пребывании во Владивостоке писателя, публициста, общественного и политического деятеля, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына. Писатель вернулся в России после иммиграции как раз через Владивосток. На Корабельной набережной столицы края состоялся митинг-встреча.

Однако позже отношение к писателю стало радикально меняться. Например, на него периодически вешали таблички с нелицеприятными надписями. А в 2023 году был даже подан иск в суд с требованием убрать монумент с места, которое у горожан и гостей Владивостока ассоциируется с памятью героям войны. В иске суд тогда отказал, но напряженность в отношении памятника сохранилась. В итоге мэрия решила убрать источник раздражения из центра города.

