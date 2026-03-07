В Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до 4 градусов тепла

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица и температура до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.