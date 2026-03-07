Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до 4 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +10° 5 м/с 87% 766 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица и температура до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 2 до плюс 4 градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 4 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 6 градусов.

В Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 21:00 мск 7 марта и из-за гололедицы до 21:00 мск 8 марта.