Мэр Новосибирска показал строительство ливневки в пойме реки Каменки

В Новосибирске стартовало строительство нового участка ливневой канализации в пойме реки Каменки. В рамках данного проекта планируется проложить коллектор диаметром 630 мм и длиной 91 метр, а также установить несколько перепадных камер и смотровой колодец.
Этот участок соединит новую ливневую систему, возведённую в прошлом году на улице Королёва, с уже существующей сетью в пойме Каменки. После завершения текущих работ будет начата реконструкция старой канализационной системы.
Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, реализация этого проекта позволит создать эффективную систему отвода дождевой и талой воды, что существенно снизит риски подтоплений и улучшит состояние окружающей территории.