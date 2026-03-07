Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Новосибирска показал строительство ливневки в пойме реки Каменки

В рамках данного проекта планируется проложить коллектор диаметром 630 мм и длиной 91 метр, а также установить несколько перепадных камер и смотровой колоде.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске стартовало строительство нового участка ливневой канализации в пойме реки Каменки. В рамках данного проекта планируется проложить коллектор диаметром 630 мм и длиной 91 метр, а также установить несколько перепадных камер и смотровой колодец.

Этот участок соединит новую ливневую систему, возведённую в прошлом году на улице Королёва, с уже существующей сетью в пойме Каменки. После завершения текущих работ будет начата реконструкция старой канализационной системы.

Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, реализация этого проекта позволит создать эффективную систему отвода дождевой и талой воды, что существенно снизит риски подтоплений и улучшит состояние окружающей территории.