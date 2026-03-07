Эксперт Сафонов: пропуск работы из-за невозможности вылета не считается прогулом

Сафонов отметил, что в такой ситуации необходимо придерживаться нескольких правил. Надо дозвониться до работодателя и сообщить ему о задержке выхода на работу, а также назвать причины сложившихся обстоятельств. Также можно направить письменное сообщение любым способом, который позволит задокументировать это заявление. Далее попросить работодателя предоставить либо дополнительные дни оплачиваемого отпуска, либо дни отпуска за свой счет, добавил Сафонов.