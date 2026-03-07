Эксперт Сафонов: пропуск работы из-за невозможности вылета не считается прогулом

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Пропуск работы из-за невозможности вылета с места отдыха по политическим причинам не считается прогулом. Если работодатель захочет уволить сотрудника, любой суд встанет на защиту пострадавшего, заявил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Пропуск работы в силу невозможности вылета с места отдыха в силу политических обстоятельств точно не будет квалифицирован как прогул, и любой суд встанет на сторону работника, если работодатель попытается его уволить», — сказал эксперт.
Сафонов отметил, что в такой ситуации необходимо придерживаться нескольких правил. Надо дозвониться до работодателя и сообщить ему о задержке выхода на работу, а также назвать причины сложившихся обстоятельств. Также можно направить письменное сообщение любым способом, который позволит задокументировать это заявление. Далее попросить работодателя предоставить либо дополнительные дни оплачиваемого отпуска, либо дни отпуска за свой счет, добавил Сафонов.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сообщал ТАСС, что порядка 60 тыс. российских туристов могут еще находиться на территории ОАЭ, из них около 20 тыс. отправились туда по путевкам.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
С начала недели российские и зарубежные авиакомпании перевезли из ОАЭ и Омана почти 21 тыс. пассажиров, выполнив 105 рейсов с 2 по 5 марта. Большая часть — 97 рейсов — выполнена из аэропортов ОАЭ в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар. Еще 8 рейсов выполнено из Омана.