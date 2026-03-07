Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп США продаст Израилю 12 тысяч авиабомб на 151,8 млн долларов

США одобрили сделку с Израилем по инженерным, логистическим и техническим услугам.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон одобрил продажу Тель-Авиву 12 тысяч единиц 454-килограммовых авиабомб BLU-110. Как уточнили в американском Госдепе, общая стоимость контракта составит 151,8 млн долларов.

Соглашение также подразумевает техническое, инженерное и логистическое сопровождение со стороны исполнителей из США.

«Госсекретарь определил и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленной продажи правительству Израиля вышеуказанных оборонных товаров и услуг в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что часть авиационных бомб будет передана из существующих резервов Вооруженных сил США.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что все желающие продолжить конфликт с Ираном сами погрязнут в нем.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше