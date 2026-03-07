Госдеп США продаст Израилю 12 тысяч авиабомб на 151,8 млн долларов

Вашингтон одобрил продажу Тель-Авиву 12 тысяч единиц 454-килограммовых авиабомб BLU-110. Как уточнили в американском Госдепе, общая стоимость контракта составит 151,8 млн долларов.
Соглашение также подразумевает техническое, инженерное и логистическое сопровождение со стороны исполнителей из США.
«Госсекретарь определил и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленной продажи правительству Израиля вышеуказанных оборонных товаров и услуг в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что часть авиационных бомб будет передана из существующих резервов Вооруженных сил США.
Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что все желающие продолжить конфликт с Ираном сами погрязнут в нем.