На западе Оренбургской области уровень паводка ожидается выше значений 2025 года

Река Самара при норме 520 см может подняться до 590−670 см.

ОРЕНБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Уровень воды в реках бассейна Волги на западе Оренбургской области весной 2026 года местами может достигнуть неблагоприятных и даже опасных отметок и быть значительно выше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщил начальник оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Василий Мещерин.

«Однозначно по западным территориям по бассейну реки Волги будет выше, чем в прошлом году», — сказал он.

К бассейну Волги в Оренбургской области относятся реки Самара, Кинель, Бузулук, Ток и другие. Так река Самара в Новосергиевке при норме 520 см может подняться до 590−670 см. Опасная отметка 650 см. «При неблагоприятных условиях, если будет резкое потепление, то может быть достигнута опасная отметка, что связано с подтоплениями», — объяснил Мещерин.

В Бузулуке уровень Самары может достигнуть весной неблагоприятной отметки, но вряд ли приблизится к опасной в 930 см. Диапазон прогноза 700−900 см, когда годом ранее фактически было почти вдвое меньше — 428 см. Если вода поднимется до 600 см, то произойдет выход реки из берегов и затопление низководных мостов.

Также эксперт обратил внимание на реку Большой Кинель в Бугуруслане, где есть риск достижения опасной отметки в 530 см. Прогноз подъема воды здесь составляет 470−530 см при норме 457 см.