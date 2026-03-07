На западе Оренбургской области уровень паводка ожидается выше значений 2025 года

К бассейну Волги в Оренбургской области относятся реки Самара, Кинель, Бузулук, Ток и другие. Так река Самара в Новосергиевке при норме 520 см может подняться до 590−670 см. Опасная отметка 650 см. «При неблагоприятных условиях, если будет резкое потепление, то может быть достигнута опасная отметка, что связано с подтоплениями», — объяснил Мещерин.