Израиль попытался высадить десант в горах на границе Ливана с Сирией

Израиль попытался высадить вертолетный десант в горах на границе Ливана и Сирии. Об этом информирует телеканал Al-Mayadeen.
«Поступила информация о приземлении трех израильских вертолетов в горной местности на границе Сирии и Ливана. Вертолеты предприняли попытку высадить десант в горной местности Бриталь. Слышны звуки боестолкновений», — передает телеканал Al-Mayadeen.
Уточняется, что в зоне, где произошла высадка, сейчас идут ожесточенные столкновения — оттуда доносится шум боя.
Тем временем в районе Хияма на юге страны, где не утихают ожесточенные столкновения с применением ПТРК, отряды шиитского сопротивления атаковали из засады израильских военных.
Как ранее сообщало агентство IRIB, десант Израиля предпринял попытку замаскироваться под армию Ливана, однако был раскрыт местными жителями.