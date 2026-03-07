Ричмонд
Израиль попытался высадить десант в горах на границе Ливана с Сирией

Al-Mayadeen сообщил о попытке Израиля высадить десант в горах на границе Ливана и Сирии.

Источник: Комсомольская правда

Израиль попытался высадить вертолетный десант в горах на границе Ливана и Сирии. Об этом информирует телеканал Al-Mayadeen.

«Поступила информация о приземлении трех израильских вертолетов в горной местности на границе Сирии и Ливана. Вертолеты предприняли попытку высадить десант в горной местности Бриталь. Слышны звуки боестолкновений», — передает телеканал Al-Mayadeen.

Уточняется, что в зоне, где произошла высадка, сейчас идут ожесточенные столкновения — оттуда доносится шум боя.

Тем временем в районе Хияма на юге страны, где не утихают ожесточенные столкновения с применением ПТРК, отряды шиитского сопротивления атаковали из засады израильских военных.

Как ранее сообщало агентство IRIB, десант Израиля предпринял попытку замаскироваться под армию Ливана, однако был раскрыт местными жителями.

