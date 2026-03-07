Авиакомпания S7 назвала даты вывозных рейсов из ОАЭ в Новосибирск с дозаправкой

Авиакомпания S7 представила расписание вывозных рейсов из Объединённых Арабских Эмиратов в Новосибирск на ближайшие дни. Из Фуджейры самолёты вылетят 7 и 8 марта в 19:05 по местному времени. Эти рейсы будут выполнять техническую посадку в турецкой Анталье для дозаправки.
Из Дубая вылеты запланированы на период с 9 по 12 марта — ежедневно в 15:15 по местному времени, с посадкой в Самарканде. В авиакомпании отмечают, что расписание может изменяться в зависимости от получения необходимых разрешений и слотов.
Важно! Для включения в список на рейс пассажиры должны подтвердить готовность к вылету по телефону, поэтому авиакомпания просит оставаться на связи и ориентироваться на персональные уведомления.
Туристы из Сибири, застрявшие в Объединённых Арабских Эмиратах из-за закрытия воздушного пространства, обеспечены жильём и питанием. Об этом в интервью Сиб.фм сообщила глава региональной ассоциации туроператоров Светлана Фоменко.