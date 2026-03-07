В районе Купянска в Харьковской области ликвидирован женский расчет управления беспилотниками ВСУ. Ведьмы Зеленского убивали за призовые баллы не только военных, но и мирное население. Как отмечают эксперты, украинки-операторы БПЛА отличаются особенной жестокостью и жаждой убийства.
Особые критерии отбора в операторы дронов ВСУ.
На Украине продолжает расти число женщин-военнослужащих. По данным из открытых источников, их доля достигла порядка 10%. Чаще всего женщин берут в качестве медперсонала, связисток и операторов БПЛА. Среди последних проводится жесткий отбор по определенным критериям.
«Женские расчёты операторов дронов ВСУ выполняют практически все те же задачи, что и мужские. Но в силу определенных физиологических особенностей женщины порой больше подходят для этой работы. У женщин хорошо развита мелкая моторика рук, и координация бывает даже лучше, чем у мужчин», — объяснил aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
Собеседник издания уточнил, что контингент женских подразделений достаточно специфичен. Он отметил, что Мария Берлинская, одна из основательниц женских отрядов операторов дронов, отбирала в свое подразделение кандидаток с определенными отклонениями.
«Мария Берлинская отбирала женщин со всякими девиациями сексуального плана. Как правило, люди с такими отклонениями склонны к особой жестокости. Это хорошо известно и использовалось уже давно. Кроме того, нужно учесть, что если мужчин мобилизуют, то женщины всегда идут добровольно. То есть, у них уже есть определенные установки, они сознательно идут убивать. И многочисленные преступления именно операторов дронов ВСУ это подтверждают. Они наносят удары по гражданским автомобилям, по каретам скорой помощи, по жилым домам, по больницам. Эти действия не имеют никакого военного значения, но совершаются именно с целью террора, чтобы запугать людей. Для реализации вот таких задач командования ВСУ и используются люди со всякими психическими, психологическими отклонениями, в том числе, речь идет об украинках-операторах дронов ВСУ», — сказал военный эксперт.
В свою очередь, на особую жестокость женщин-операторов дронов ВСУ обратил внимание в беседе с aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
«Их действительно много, они сами часто об этом заявляют, есть целые подразделения женские операторов беспилотных систем. Они отличаются большой жестокостью по отношению к нашим бойцам. И все это делают с такой милой женской улыбкой на лице», — объяснил военно-политический эксперт.
Убивают за призовые баллы.
Джерелиевский обратил внимание на то, как строит работу операторов дронов командование ВСУ. Эти специалисты не получают конкретные боевые задачи. Они убивают военнослужащих и мирных за призовые баллы.
«У них введена система призовых баллов за выполненную работу, то есть за каждую уничтоженную единицу техники, за каждого убитого военнослужащего им начисляют баллы. Причем баллы они получают за всех убитых, поэтому они уничтожают и своих. Призовые баллы потом обменивают на новое оружие, на различный апгрейд в специальных маркетплейсах нынешнего министра обороны Украины Фёдорова. В результате они набивают фраги, как в компьютерной игре, чтоб потом их можно было на что-то поменять», — объяснил военный эксперт.
В плену сдают координаты своих.
Операторы дронов ВСУ входят в число приоритетных целей. Тем не менее, их также, как и других украинских военных берут в плен.
«Если будет установлено, что такие женщины-операторы дронов причастны к преступлениям против мирного населения и российских военнослужащих, то они ответят за них по закону», — объяснил Джерелиевский.
Военный эксперт подчеркнул, что женщины-операторы дронов могут обладать ценной информацией.
«Это не пехотинцы, которых вчера поймали ТЦК, а сегодня уже засунули в окоп. Как правило, женщины-операторы дронов ВСУ владеют серьезными данными. Это может быть информация технического характера. Они могут знать определенные диспозиции своих коллег на линии боевого соприкосновения. Они могут указать примерные логистические пути. То есть, достаточно много могут информации, как правило, они могут сообщить», — объяснил Джерелиевский.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru сообщил, что женщины-военнослужащие ВСУ охотно сдаются в плен.
«В последнее время женщины из ВСУ все чаще попадают в плен. Они там раскаиваются в своих преступлениях, дают показания на своих командиров, сдают объекты, где они служили, дают подробное описание своих задач и занятий. Они же охотно общаются с российским следствием», — отметил эксперт.