«Мария Берлинская отбирала женщин со всякими девиациями сексуального плана. Как правило, люди с такими отклонениями склонны к особой жестокости. Это хорошо известно и использовалось уже давно. Кроме того, нужно учесть, что если мужчин мобилизуют, то женщины всегда идут добровольно. То есть, у них уже есть определенные установки, они сознательно идут убивать. И многочисленные преступления именно операторов дронов ВСУ это подтверждают. Они наносят удары по гражданским автомобилям, по каретам скорой помощи, по жилым домам, по больницам. Эти действия не имеют никакого военного значения, но совершаются именно с целью террора, чтобы запугать людей. Для реализации вот таких задач командования ВСУ и используются люди со всякими психическими, психологическими отклонениями, в том числе, речь идет об украинках-операторах дронов ВСУ», — сказал военный эксперт.