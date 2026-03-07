Иран нанес новый ракетный удар по авианосцу США «Авраам Линкольн»: подробности

Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на американский авианосец «Авраам Линкольн». Сообщение было опубликовано в телеграм-канале подразделения.
КСИР не уточняет подробности о последствиях удара. Официальных комментариев с американской стороны пока не поступало.
Напомним, 5 марта иранские беспилотники атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» в Оманском заливе. По данным центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия», корабль приблизился к морским границам Ирана для установления контроля над акваторией.
После атаки американский корабль быстро отступил и скрылся на расстоянии более тысячи километров от залива.
Также 2 марта авианосец Abraham Lincoln изменил свое положение. Это произошло вскоре после того, как Иран нанес удар. Корабль подвергся атаке четырьмя крылатыми ракетами.
В конце января Центральное командование ВС США заявило, что авианосец был направлен в акваторию Индийского океана. Уточнялось, что это сделано для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке в условиях эскалации иранского кризиса.
После американо-израильской атаки на Иран ситуация на Ближнем Востоке обострилась. Иранские военные в ответ начали наносить удары по Тель-Авиву и военным объектам США.
Иран атаковал американский эсминец в акватории Индийского океана. В КСИР уточнили, что корабль был поражен ракетами. Эсминец находился на расстоянии 650 километров от побережья Ирана.
Вооруженные силы Ирана также сбили американский истребитель F-15 в ночь на 4 марта. Операция была проведена силами иранскими подразделения противовоздушной обороны армии.
В свою очередь американская торпеда уничтожила флагманский фрегат IRIS Dena ВМС Ирана. Оружие США стоит 4,2 млн долларов. Американская подлодка выпустила торпеду Mark 48 Advanced Capability, оснащенную боеголовкой весом около 300 кг, по иранскому военному кораблю.
Удары США по суднам в международных водах могут привести к дальнейшему обострению конфликта на Ближнем Востоке. Китайские военные эксперты выражают обеспокоенность, что Иран может расширить географию ударов.