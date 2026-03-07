Депутаты предложили запретить должникам по алиментам регистрировать автомобили

— Пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, то, значит, деньги на алименты у него есть. Наша инициатива — не просто запрет, это санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть, — цитирует лидера партии Леонида Слуцкого РИА Новости.