Депутаты предложили запретить должникам по алиментам регистрировать автомобили

Депутаты ЛДПР выступили с инициативой запретить злостным неплательщикам алиментов регистрировать машины, недвижимость и открывать банковские счета. Соответствующий законопроект они внесли в Государственную думу.

— Пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, то, значит, деньги на алименты у него есть. Наша инициатива — не просто запрет, это санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть, — цитирует лидера партии Леонида Слуцкого РИА Новости.

Цель законопроекта является повысить действенность реестра должников и сделать так, чтобы уклонисты ощущали последствия в повседневной жизни: не могли приобрести автомобиль или оформить кредитную карту, отметил он.

При этом после исключения из реестра все запреты будут сняты, говорится в статье.

Порядок расчета алиментов для получения единого пособия изменился с 1 марта. Об этом сообщила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Плеханова Наталья Свечникова. Теперь, если нет официального судебного решения о размере выплат, Соцфонд станет ориентироваться не на минимальную заработную плату по стране, а на среднюю зарплату, сложившуюся в конкретном регионе.

