На левом берегу Оби в Новосибирске появится набережная

Власти Новосибирска утвердили проект планировки территории на левом берегу реки Обь, согласно которому участок протяженностью от проезда Энергетиков до Транссибирской магистрали будет обустроен жилыми кварталами, объектами социальной сферы, культурными центрами, спортивными сооружениями и современной транспортной системой. Общая площадь планируемого комплекса составит около 235 гектаров. Проект нашли коллеги из «ОТС-Горсайт».
Особое внимание уделяется созданию комфортной общественной среды: появится парковые зоны, прогулочные аллеи, спортивные площадки и благоустроенная набережная с пристанью. До 2030 года предусмотрена реконструкция улицы Ясный Берег и расширение маршрутов общественного транспорта.
После реализации проекта численность проживающего населения достигнет примерно 28 тысяч человек, средняя плотность составит около 215 человек на гектар. Дополнительно сообщается, что в самом центре города, на месте старого ЦУМа, запланирована постройка современного небоскреба.