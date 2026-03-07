Более 100 человек станцевали самбу в аэропорту Хабаровска в преддверии 8 Марта

Участниками праздничного действа стали более 100 человек — студенты Института воздушных сообщений ДВГУПС, Хабаровского торгово-экономического техникума, а также пассажиры и гости аэропорта, которые не смогли пройти мимо и решили попробовать свои силы в латиноамериканских танцах.