Более 100 человек станцевали самбу в аэропорту Хабаровска в преддверии 8 Марта

В преддверии 8 Марта терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск превратился в настоящую танцевальную площадку. Здесь прошел необычный мастер-класс по бальным танцам от студии «Балхаус». Подробности — в материале «КП» — Хабаровск.
Тренеры клуба познакомили всех желающих с основами самбы -танца латиноамериканской программы, а также представили яркие номера из шоу-программы: «Булерия», «Баяна» и «Трио самба».
Участниками праздничного действа стали более 100 человек — студенты Института воздушных сообщений ДВГУПС, Хабаровского торгово-экономического техникума, а также пассажиры и гости аэропорта, которые не смогли пройти мимо и решили попробовать свои силы в латиноамериканских танцах.