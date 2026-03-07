Новосибирцев предупредили об отложенных списаниях за проезд в транспорте

Жители Новосибирской области 6 марта могли заметить, что с их банковской карты списались деньги за оплату проезда, которая была совершена еще 5 марта. В «СберТройке» объяснили, почему так произошло.
— Уважаемые пассажиры, с вашей банковской карты возможны отложенные списания за оплату проезда в транспорте 5 марта, — говорится в сообщении.
Горожанам объяснили, что это не двойное списание: средства списали с задержкой в соответствии с количеством поездок, совершенных в четверг в общественном транспорте.