«Линкольн» бежит, базы горят: США в сотни раз занизили свои потери в Иране

«Линкольн» заставили бежать.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об атаке иранских беспилотников на американский авианосец «Авраам Линкольн», который находился в акватории Оманского залива. По информации КСИР, после инцидента судно ушло из зоны видимости.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя aif.ru произошедшее, отметил, что дроны вряд ли сильно повредили судно, но сам прорыв к нему — это большой успех.
«Беспилотник, конечно, это не ракета, его мощность гораздо меньше. Но тот факт, что дроны прорвались через оборону, которую осуществляют корабли сопровождения или ударные группировки — эсминцы, как правило, это уже успех… Потопить “Линкольн” очень тяжело. Его создавали так, чтобы бить по нему торпедами… И их нужно немало, чтобы вывести корабль из строя», — пояснил эксперт.
Дандыкин подчеркнул, что основной целью атаки на авианосец являются самолеты, которые на нем находятся. «На палубу авианосца нужно положить несколько ракет, чтобы самолеты не могли летать. Это самое главное, потому что у этого корабля самое главное оружие — это самолеты, которые он перевозит», — добавил он.
На крупнейшем американском авианосце «Авраам Линкольн», по данным Дандыкина, служат до 6 тысяч военнослужащих и размещено около сотни боевых самолетов.
Поражение ключевых объектов.
Иранская сторона заявляет о нанесении ударов не только по военным кораблям, но и по наземным объектам. Среди них — американская авиабаза «Али аль-Салем» в Кувейте, а также израильские авиабаза «Рамат-Давид» и радиолокационный комплекс на горе Мерон на севере Израиля.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой оценил удар по базе «Али аль-Салем» как весьма результативный.
«То, что там был мощный пожар, указывает на то, что этот комплекс или хранилище топлива полностью выведены из строя, в том числе вместе с самолетами и боевой техникой, которая там находилась», — сказал aif.ru Липовой.
Генерал-майор Липовой подчеркнул, что Иран последовательно уничтожает любые военные объекты, которые относятся к Америке и Израилю, даже если они расположены на территории других стран.
США занижают потери.
Генерал Липовой также высказал мнение, что Соединенные Штаты пытаются преуменьшить и скрыть реальные потери, понесенные в ходе эскалации конфликта.
«С начала войны на Ближнем Востоке Иран предупреждал, а теперь наносит серьезные удары по военным базам, которые находятся в районе Персидского залива, в том числе в Кувейте. Иран уже нанес серьезный ущерб этим объектам, американцы будут пытаться как-то завуалировать потери не только в технике, но и в живой силе», — сказал он.
Официальные данные о потерях сторон значительно разнятся. Центральное командование ВС США (CENTCOM) признало гибель шести американских военнослужащих. Тем временем, Иран озвучил более шокирующие данные: с начала конфликта, по их данным, погибло и пострадало более 680 американских и израильских военных.
По мнению Липового, изначальные планы США на быстрый успех или «блицкриг» в начале обострения ситуации на Ближнем Востоке потерпели крах.