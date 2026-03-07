«Линкольн» бежит, базы горят: США в сотни раз занизили свои потери в Иране

«Беспилотник, конечно, это не ракета, его мощность гораздо меньше. Но тот факт, что дроны прорвались через оборону, которую осуществляют корабли сопровождения или ударные группировки — эсминцы, как правило, это уже успех… Потопить “Линкольн” очень тяжело. Его создавали так, чтобы бить по нему торпедами… И их нужно немало, чтобы вывести корабль из строя», — пояснил эксперт.