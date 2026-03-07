Злой мальчик-бродяга: психолог раскрыл, что стало с Андреем Губиным

Легендарный затворник 90-х Андрей Губин впервые за 20 лет нарушил молчание и дал откровенное интервью. Разговор с Ксенией Собчак получился шокирующим: певец рассказал о жизни в постели, обвинил коллег в профнепригодности и признался в краже собственного хита. Психолог Сергей Ланг для aif.ru проанализировал состояние артиста.
Губин впервые раскрыл тайны о своей частной жизни.
Певец, который вел затворнический образ жизни более 20 лет, впервые так подробно рассказал о своей жизни. Интервью вышло 2 марта 2026 года и мгновенно разлетелось на цитаты.
Губин признался, что практически прикован к постели — целыми днями лежит. Магазин в 100 метрах от дома для него «испытание». Единственная активность — часовая тренировка, все остальное время он проводит в горизонтальном положении. Именно из-за этого он не возвращается на сцену — не хочет выходить к зрителям «хромым и горбатым».
Самый резонансный момент — высказывания о Сергее Жукове. Губин назвал его «шепелявым» и заявил, что с дефектом речи прыгать по сцене и кричать «Привет, девчонки!» — это «позорище» и «профнепригодность». Он недоумевает, как Жуков собирает «Лужники».
Губин честно сказал, что мелодия хита «Мальчик-бродяга» «упёрта» у Сергея Конева из группы «140 ударов в минуту». Они дружили в юности, Конев показывал песню «Одинокий волк», мелодия засела в подсознании, и через 4 месяца появился «Мальчик-бродяга».
Певец рассказал, что не верит в смерть родителей (считает это постановкой), но допускает, что психика так защищается от невосполнимой потери. Также говорил о преследованиях и людях, которые специально ходят за ним и говорят гадости.
Губин признался, что никогда не нравился себе в кадре, только в трёх клипах видел себя «настоящего» («Плачь, любовь», «Я знаю, ты знаешь», «Танцы»). Сейчас стесняется выглядеть ещё хуже.
Кумиры 90-х не выдерживают потери славы, говорит психолог.
Психолог Сергей Ланг в беседе с aif.ru оценил последнее интервью звезды 90-х. Он отметил, что кумиры прошлого зачастую тяжело переживают крах карьеры и уходят в самоизоляцию.
«Эта проблема достаточно распространена. Многие артисты, которые сначала вспыхнули и получили известность, а потом потеряли интерес зрителей, не выдерживают это испытание. Как, например, американская певица Бритни Спирс, она тоже не справилась с эмоциональной нагрузкой, большой популярностью. Артисты вообще очень ранимые. Особенно те, кто сам пишет свою музыку. Когда волна успеха заканчивается, не каждый артист может заново переупаковать себя и найти новый подход к слушателям», — пояснил специалист.
По словам психолога, на тяжелое состояние Губина указывает и его пристрастие к постоянной критике, направленной на его коллег по сцене.
Синдром отличника и ненависть к себе.
Ненависть к себе у популярного певца 90-х может быть связана с синдромом отличника, сообщил Ланг.
«Причина ненависти к себе у Губина связана с его очень высокими требованиями к себе, некий синдром отличника. Такие люди часто критикуют себя, ругают, считают, что они недостаточно хороши для того, чтобы делать ту или иную работу. Губин верит в то, что он плохо выглядит и плохо себя чувствует. Когда человек долгое время живет с такими установками, он сам начинает в это верить», — пояснил специалист.
По словам психолога, плохое душевное самочувствие человека можно излечить, в том числе, с помощью трудотерапии. Ланг отметил, что Губин, вероятно, почувствовал бы себя лучше, если бы вернулся к творческой деятельности.
Диагноз, который сломал карьеру.
Официальный диагноз Андрея Губина — левосторонняя прозопалгия лица. Это неврологическое заболевание, также известное как лицевая боль или тригеминальная невралгия, связанное с тройничным нервом.
Прозопалгия вызывает хронические, нестерпимые боли в области лица. По словам врача-невролога Александра Комарова, боль локализуется в зонах, где проходит тройничный нерв — висок, лоб, скулы, нос, челюсть. Ощущения напоминают сильнейшую зубную боль, которую невозможно снять обычными обезболивающими. Причины возникновения могут быть разными: герпетические инфекции, травмы черепа или пережатие нерва на пути к лицу. Заболевание встречается примерно у одного человека на 100 тысяч населения.
Певец страдает от этого недуга уже много лет — первые боли он почувствовал ещё в 16 лет. Вот как сам артист описывает своё состояние: «Я засыпаю и просыпаюсь с болью», «мне даже говорить больно, а уж петь — тем более», «мне ходить больно, мне с утра с постели подняться больно».
Из-за болезни у певца выпадают зубы, перестала работать левая рука. Сам он говорит о себе: «Я поврежденный человек», «гнию заживо», «уже одной ногой в могиле».
Андрей Губин категорически отказывается от выступлений, хотя поклонники и коллеги (например, Игорь Крутой) не раз пытались его уговорить. Причина проста: артист не хочет «позориться» и выходить к зрителям «хромым и горбатым». Он считает, что в таком состоянии выступать невозможно, даже если предлагают большие деньги.
«Шепелявый Жуков» и другие. Кого еще разнес Губин.
В интервью Собчак Губин прошелся не только по Жукову. Список недовольства артиста оказался обширным. Среди тех, кого раскритиковал Губин, оказались композитор Игорь Крутой, певцы Александр Панайотов, Ани Лорак, Zivert, Мари Краймбрери и так далее.
Биография «Мальчика-бродяги».
Андрей Губин — один из самых ярких исполнителей российской поп-музыки 1990-х и начала 2000-х годов. Его песни «Мальчик-бродяга», «Зима-холода», «Девушки как звезды» стали символами своей эпохи.
Губин (при рождении — Клементьев) родился 30 апреля 1974 года в Уфе. В 1981 году семья переехала в Москву. В детстве он увлекался футболом и даже попал в юношескую сборную Москвы, но серьезная травма ноги поставила крест на спортивной карьере. Тогда он полностью переключился на музыку.
В 15 лет он записал свой первый альбом с удивительным названием «Я — бомж», а с 1989 года работал журналистом в программе «До 16 и старше». Настоящий прорыв случился в 1994 году на конкурсе «Славутич-94», где Губин познакомился с Леонидом Агутиным.
Агутин разглядел в парне талант и помог записать профессиональный альбом. Вышедшая вскоре пластинка «Мальчик-бродяга» имела оглушительный успех, разойдясь тиражом в 500 тысяч экземпляров.
В конце 1990-х — начале 2000-х годов Губин становится суперзвездой. Один за другим выходят его хиты: «Зима-холода», «Девушки как звезды», «Только ты». Он много гастролирует по России и странам СНГ. В 2004 году артист получает звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Губин проявил себя и как талантливый композитор, продюсируя Юлию Беретту и написав для Жанны Фриске хит «Ла-ла-ла».
Официально Андрей Губин никогда не был женат и не имеет детей. Первая любовь — Елизавета Саутина, которой посвящена песня «Лиза». Самые серьезные отношения были с певицей Людмилой Кобевко (солистка группы «Карамель»). Расставание было тяжелым, и позже Губин называл Людмилу своей последней большой любовью.
Реакция звезд и зрителей на скандальное интервью.
Сергей Жуков ответил на критику необычно — иронично перепел хит «Алёшка», намеренно шепелявя, и тем самым поставил точку в обсуждении.
Зрители разделились: одни жалеют Губина и благодарят за искренность, другие считают его озлобленным затворником, потерявшим связь с реальностью. Но равнодушным это интервью не оставило никого.