Пункт пропуска на границе Хабаровского края с Китаем приостановит работу

Такие однодневные приостановки происходят периодически из-за праздников или технических причин по другую сторону границы. В феврале 2026 года переход уже закрывался на несколько дней в связи с Китайским Новым годом (Праздником Весны), что привело к корректировке графиков перевозчиков.