Пункт пропуска на границе Хабаровского края с Китаем приостановит работу

В Хабаровском крае 9 марта 2026 года пункт пропуска Покровка (Россия) — Жаохэ (КНР) приостановит работу. Об этом сообщили в министерстве транспорта края со ссылкой на информацию пограничных служб.
Закрытие связано с выходным днём у китайской стороны. Международные перевозки грузов и пассажиров возобновятся 10 марта в 10:00 по местному времени. Пункт пропуска расположен в районе имени Лазо и обслуживает автомобильное сообщение через реку Амур.
Такие однодневные приостановки происходят периодически из-за праздников или технических причин по другую сторону границы. В феврале 2026 года переход уже закрывался на несколько дней в связи с Китайским Новым годом (Праздником Весны), что привело к корректировке графиков перевозчиков.
Пассажирам, планирующим поездки в Китай или возвращение в Россию, советуют заранее проверять актуальный режим работы пунктов пропуска. Компаниям-перевозчикам рекомендуется скорректировать маршруты и сроки поставок, чтобы избежать простоев и задержек на границе.