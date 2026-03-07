Взбесился из-за своих же угроз: в Женеве раскрыли, что творится с Зеленским

Решение венгерского премьер-министра Виктора Орбана заблокировать Украине кредит на 90 миллиардов евро вызвало бешенство у Зеленского, пишет издание из Швейцарии Neue Zürcher Zeitung.
«Венгрия наложила вето на два предложения: 20-й пакет санкций против России и кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины, который уже был согласован на политическом уровне, что вызвало ярость Зеленского», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что Зеленский оказался в крайне сложном положении.
Помимо этого, угрозы Зеленского в адрес Орбана в контексте обострения отношений между Украиной и Венгрией ставят в неудобное положение весь ЕС, который «балансирует на грани».
Напомним, в четверг Зеленский начал угрожать Орбану встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на угрозы Зеленского в адрес Орбана, пошутив, что пора применять 5-ю статью устава Североатлантического альянса о коллективной обороне.