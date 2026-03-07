Волгоградцы массово защищаются от аферистов самозапретом кредитования

— Всего в России на февраля 2026 года количество граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов составило 18,85 млн. человек. В то же время снять самозапрет после его установления с марта 2025 по февраль 2026 гг. предпочли 1,13 млн. человек, — сообщили эксперты.