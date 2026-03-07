Fox News: США хотят отправить на Ближний Восток авианосец «Джордж Буш»

США продолжают наращивать военно-морскую группировку на Ближнем Востоке. Как передает Fox News, к отправке в зону конфликта с Ираном готовится третий авианосец — «Джордж Буш».
«Авианосец “Джордж Буш” завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и, как ожидается, скоро состоится отправка», — сказал журналист Томлинсон в эфире Fox News.
Как уточняет телеканал, авианосец «Джордж Буш» возьмет курс на восточную часть Средиземного моря.
Ранее США также отправили на Ближний Восток самый большой и современный американский авианосец «Джеральд Форд».
По сообщениям центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия», авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» подвергся удару иранских дронов в акватории Оманского залива.
Как накануне узнал телеканал NBC News, президент США Дональд Трамп рассматривал возможность проведения наземной операции в Иране.