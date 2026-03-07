Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News: США хотят отправить на Ближний Восток авианосец «Джордж Буш»

В зону боевых действий на Ближнем Востоке готовится к отправке третий авианосец США.

Источник: Комсомольская правда

США продолжают наращивать военно-морскую группировку на Ближнем Востоке. Как передает Fox News, к отправке в зону конфликта с Ираном готовится третий авианосец — «Джордж Буш».

«Авианосец “Джордж Буш” завершил учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и, как ожидается, скоро состоится отправка», — сказал журналист Томлинсон в эфире Fox News.

Как уточняет телеканал, авианосец «Джордж Буш» возьмет курс на восточную часть Средиземного моря.

Ранее США также отправили на Ближний Восток самый большой и современный американский авианосец «Джеральд Форд».

По сообщениям центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия», авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» подвергся удару иранских дронов в акватории Оманского залива.

Как накануне узнал телеканал NBC News, президент США Дональд Трамп рассматривал возможность проведения наземной операции в Иране.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше